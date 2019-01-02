Пойманный в Москве американский шпион был уволен из армии США за воровство

Вашингтон, , 08:58 — REGNUM Стали известны некоторые подробности из жизни американского гражданина Пола Уилана, который был задержан в Москве сотрудниками ФСБ по подозрению в шпионаже. Материал об этом вышел в центральной американской газете The Washington Post.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Уилан был задержан в Москве 28 декабря сотрудниками ФСБ при проведении «шпионской акции». Против Уилана было возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». Теперь американцу грозит до 20 лет тюрьмы.

The Washington Post выяснила, что Уилана начал службу в 1994 году в Корпусе морской пехоты США. Там он дослужился до звания штаб-сержанта. Уилан принимал участие в кампании в Иранке в 2004 и 2006 годах. Однако в 2008 году Уилан был уволен из рядов ВС США и осужден по обвинению, связанному с воровством.

Брат задержанного — Дэвид Уилан рассказал, что Пол является сотрудником компании, которая занимается производством запасных частей для автомобилей. Конкретно Пол Уилан занимается обеспечением «физической безопасности» на предприятиях в США и других странах. В его обязанности, по словам Дэвида, входит следить за тем, чтобы с заводом не воровали металлолом.

Также WP установила, что Уилан с 2007 года регулярно посещает Россию. Он владеет русским языком на начальном уровне и с большим уважением относится к России. В этот раз Уилан прибыл в Москву на свадьбу своего бывшего сослуживца, который женился на российской гражданке.

Уилан остановился в отеле «Метрополь» в центре столицы, вместе с другими гостями свадьбы осматривал достопримечательности Москвы, а в день задержания 28 декабря даже посетил Кремль с экскурсией.