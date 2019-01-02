Что астрологи пророчат Трампу в 2019 году

Станислав Стремидловский, , 08:35 — REGNUM

Астрологи под конец 2018 года выдали порцию предсказаний о том, что ждет в 2019 году американского президента Дональда Трампа. Но вначале напомним, какие пророчества делались в отношении хозяина Белого дома до того. Так, в 2016 году, когда в Соединенных Штатах вовсю шла избирательная кампания, одна из самых известных американских гадалок Сьюзен Миллер — а ее услугами пользуются при решении деловых вопросов голливудские звезды Кэмерон Диаз, Кирстен Данст и Линдси Лохан, многие инвесторы задают ей вопросы, в какой время лучше совершать сделки — предрекала, что Трамп «пошатнется и не дойдет до выборов» и не будет никакого скандала с электронной перепиской Хиллари Клинтон. Вышло все наоборот.

В начале 2018 года несколько астрологов увидели в звездных картах сговор «Солнца, Луны и всех других небесных тел» против семьи Трампа. Сатурн в Козероге предвещал стресс президенту из-за его детей, особенно должно было кармически аукнуться Дональду Трампу-младшему, Эрику Трампу и Джареду Кушнеру (мужу Иванки Трамп). Юпитер грозил уходом из Белого дома супруге президента Меланье, которая должна была забрать с собой сына Бэррона Трампа. Лунные и солнечные затмения обещали неприятные новости в плане «российского расследования», что на себе мог бы находящийся под следствием бывший помощник президента США по национальной безопасности генерал Майкл Флинн. Астрологи ожидали также плохих новостей для американской экономике из-за предстоящего затмения ретроградного Марса в сидерическом Козероге. По мнению некоторых их них, сфера финансов — «это пузырь, который только и ждет, чтобы лопнуть». Венера, входящая в сидерические Весы, должна была придать много сил женщинам и сработать на промежуточных выборах в Конгресс США, да в целом «2018 год — год женщины, и это сила, с которой нужно считаться».

Однако, похоже, 45-й президент выкрутился и на сей раз, вопреки такой мощной оппозиции против него звезд и планет. И даже лучше. Выступая сейчас в новогоднем эфире телеканала Fox News известный астролог Диана Браунстон заявила, что Трамп «отпустит» от себя старые «ситуации и отношения» и получит в 2019 году новую силу. По ее словам, хозяину Белого дома предстоит изменить свою жизнь. «Он находится в конце 27-летнего цикла, — отметила Браунстон. — И ступень зодиака, где начинается его новый цикл, говорит нам много о том, чем он является. На этой ступени два ангела-хранителя оберегают и защищают его». Отвечая на вопрос, не являются ли этими «ангелами-хранителями» вице-президент Майк Пенс и государственный секретарь Майк Помпео, которые и присматривают за Трампом, астролог сказала, что может быть и так. Хотя при этом президент «также следует за собственной интуицией», которая «даст ему силы следовать за ней и понимать, в какую сторону ему нужно идти».

Нам трудно поверить в то, что Трамп будет ориентироваться на астрологические прогнозы в своей деятельности, в том числе в кадровой политике. Но и отбрасывать их было бы неправомерным — в конце концов, гороскопы имеют силу для тех, кто в них верит, а таких немало. На сегодня это прежде всего китайцы. Так, свой прогноз по Трампу в феврале 2018 года выдала старейшая гонконгская газета South China Morning Post. Издание обнаружило нечто общее у Трампа, Джорджа Буша-младшего и Билла Клинтона — все они родились в году Собаки. Что предвещало неприятности Белому дому в 2018 году, который был годом Огненной Собаки. Китайский астролог и специалист по фэн-шуй Луи Вонг, управляющий гонконгской консалтинговой компанией Sky Fortune feng shui назвал в этой связи 45-го президента США «типичным огненным псом: вспыльчивый, болтливый и не в ладу с другими». Одним словом, конфликтный. «Его сотрудники в Белом доме будут очень часто уходить в отставку, — предрек Вонг. — Не будет хорошей гармонии в его кабинете, но я думаю, что он останется на своем месте, по крайней мере, два-три года, без проблем».

Обострившаяся китайско-американская торговая война заставила летом 2018 года китайцев использовать разные источники для прогнозирования следующих шагов Трампа. И они снова прибегли к гадалкам. Вооруженные фотографиями президента и его датой рождения, суеверные люди в Китае обращаются к божественному — от мастеров по космической энергии до экспертов по древним духам — за советами, чего ждать от Трампа, который обострил торговую войну, сообщало в августе Reuters. Конфликт не только вызвал неуверенность в экономическом росте Китая, но и расстроил простых китайцев, которые перестали понимать, куда им инвестировать, как вести свой бизнес и следует ли им планировать эмиграцию в США. В итоге, как рассказал агентству мастер фэн-шуй из Гонконга Виктор Нг, приходится для анализа использовать «даты рождения председателя КНР Си Цзиньпина и Дональда Трампа». Кстати, говорят, что несмотря на официальный запрет членам Коммунистической партии Китая прибегать к помощи гадателей, даже члены правительства продолжают использовать древние практики.

Так что в 2019 году на рынке большой политики и бизнеса можно ждать появления новых астрологических прогнозов, связанных с президентом Соединенных Штатов. В лучшем случае их авторы будут искренни в своих заблуждениях, в худшем — использовать эти предсказания в манипулятивных целях, чтобы повлиять на общественное мнение и героев пророчеств. Но повторим еще раз: сила гороскопов в том, насколько им верят и соответственно подстраивать свои действия под них. Мистеру Трампу с его верой в собственную интуицию и силы, похоже, не грозит оказаться обманутым.