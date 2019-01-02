Наезд на людей в Боттропе и Эссене признан терактом

Берлин, , 05:24 — REGNUM Наезд на пешеходов в немецких городах Боттроп и Эссен является терактом, пишет Tagesspiegel.

По данным источника в службах безопасности, к такому выводу пришли германские правоохранительные органы.

Таким образом, власти пока не определились, будут ли расследовать это дело генпрокуратура или спецслужбы. В генпрокуратуре отмечают, что нападение подпадает под схему действия исламиста — одиночки.

Напомним, ряд наездов на пешеходов в городах Боттроп и Эссен в новогоднюю ночь совершил 50-летний мужчина, который в дальнейшем был задержан.

Сначала он в Боттропе на своей машине преследовал одного прохожего, затем — группу людей, которые оказались мигрантами из Афганистана и Сирии. В результате пострадали не менее пяти человек.

Злоумышленник скрылся и совершил еще одну атаку — уже в Эссене, направив автомобиль на людей на автобусной остановке. Пострадавших не было.

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