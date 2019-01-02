Власти Мадагаскара открыли новую страницу истории

Антананариву, , 04:18 — REGNUM Новой страницей истории Мадагаскара назвал окончание избирательной кампании в стране кандидат в президенты Андри Радзуэлина в Twitter.

По его словам, новую страницу истории жители Мадагаскара начинают 1 января 2019 года. Он призвал действовать, чтобы воплотить в жизнь большие планы «для нашей родины».

Напомним, 29 декабря на Мадагаскаре прошли президентские выборы. Окончательные итоги еще не подведены. По предварительным данным, главой государства стал Радзуэлина (бывший лидер Мадагаскара), набравший 55,66% голосов.

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