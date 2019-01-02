Варфоломей назвал украинскую автокефалию событием года

Стамбул, Турция, , 03:42 — REGNUM Автокефалия церкви Украины — это большое событие, заявил константинопольский патриарх Варфоломей на новогодней церемонии.

«Господь благословил уходящий год, — сказал Варфоломей. — Мы славим его за все хорошее, что он нам дал, и особенно — за великое и историческое событие автокефалии церкви Украины — дело, которое благословится в предстоящее воскресенье».

Таким образом Варфоломей подтвердил, что 6 января украинским раскольникам будет предоставлен томос автокефалии. Он подчеркнул, что этому не помешает «жесткое противодействие».

Читайте также: Патриарх Кирилл призвал Варфоломея отказаться от общения с раскольниками

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 декабря заявил глава украинских раскольников Епифаний заявил, что раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) получит томос об автокефалии 6 января.

Читайте ранее в этом сюжете: Украинские раскольники планируют получить томос на Рождество