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Варфоломей назвал украинскую автокефалию событием года

Политика

Варфоломей подтвердил, что 6 января украинским раскольникам будет предоставлен томос автокефалии

Стамбул, Турция, 2 января 2019, 03:42 — REGNUM  Автокефалия церкви Украины — это большое событие, заявил константинопольский патриарх Варфоломей на новогодней церемонии.

«Господь благословил уходящий год, — сказал Варфоломей. — Мы славим его за все хорошее, что он нам дал, и особенно за великое и историческое событие автокефалии церкви Украины — дело, которое благословится в предстоящее воскресенье».

Таким образом Варфоломей подтвердил, что 6 января украинским раскольникам будет предоставлен томос автокефалии. Он подчеркнул, что этому не помешает «жесткое противодействие».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 декабря заявил глава украинских раскольников Епифаний заявил, что раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) получит томос об автокефалии 6 января.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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