Все на брифинг по бюджету. Трамп созывает демократов и республиканцев

Вашингтон, , 03:22 — REGNUM Лидеры Демпартии и республиканцы американского конгресса приглашены на брифинг, посвященный безопасности на границе с Мексикой, пишет The Washington Post.

Организатором брифинга выступил американский президент Дональд Трамп. По данным издания, встреча состоится «за один день до того, как демократы получат контроль над палатой представителей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп 1 января призвал демократов оторваться от отдыха, приехать в конгресс и проголосовать по бюджету, чтобы возобновить работу правительства, приостановленную из-за несогласованности по затратам на строительство стены на мексиканской границе.

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