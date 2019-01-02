«Тоже жду с нетерпением». Трамп прокомментировал готовность Кима ко встрече

Вашингтон, , 03:09 — REGNUM Встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном ждет с нетерпением американский президент Дональд Трамп, говорится в его сообщении в Twitter.

Комментируя заявление Кима о том, что он готов снова встретиться с американским лидером, Трамп заявил:

«Тоже с нетерпением жду встречи с председателем Кимом, который так хорошо понимает, что Северная Корея обладает огромным экономическим потенциалом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ким 1 января заявил, что готов ко встрече с Трампом в любое время. В его обращении говорилось, что Соединенные Штаты со своей стороны должны способствовать денуклеаризации Корейского полуострова.

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