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«Тоже жду с нетерпением». Трамп прокомментировал готовность Кима ко встрече

Политика

Трамп: В Пхеньяне правильно оценивают свои экономические возможности

Вашингтон, 2 января 2019, 03:09 — REGNUM  Встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном ждет с нетерпением американский президент Дональд Трамп, говорится в его сообщении в Twitter.

Комментируя заявление Кима о том, что он готов снова встретиться с американским лидером, Трамп заявил:

«Тоже с нетерпением жду встречи с председателем Кимом, который так хорошо понимает, что Северная Корея обладает огромным экономическим потенциалом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ким 1 января заявил, что готов ко встрече с Трампом в любое время. В его обращении говорилось, что Соединенные Штаты со своей стороны должны способствовать денуклеаризации Корейского полуострова.

Читайте ранее в этом сюжете: Ким Чен Ын сказал, когда готов встретиться с Трампом

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Встреча Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном
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