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Обстрел ВСУ повредил дом в одном из городов ДНР

Политика

Обстрелу подвергся Докучаевск

Докучаевск, ДНР, 2 января 2019, 02:50 — REGNUM  Повреждение дома в городе Докучаевске (ДНР) вызвано обстрелами со стороны ВСУ, сообщает Донецкое агентство новостей.

По сообщениям Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, огонь украинская армия открыла 1 января из стрелкового оружия калибром 7,62 мм. Повреждения получил дом 98/12 по улице Ленина. Люди не пострадали.

Напомним, режим рождественского перемирия в Донбассе был нарушен ВСУ в полдень 1 января: обстрелу подвергся населенный пункт Жабичево (ДНР). В саму новогоднюю ночь перемирия ВСУ не нарушали.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ не обстреливали Донбасс в новогоднюю ночь

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Война в Донбассе
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