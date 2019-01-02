Обстрел ВСУ повредил дом в одном из городов ДНР

Докучаевск, ДНР, , 02:50 — REGNUM Повреждение дома в городе Докучаевске (ДНР) вызвано обстрелами со стороны ВСУ, сообщает Донецкое агентство новостей.

По сообщениям Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, огонь украинская армия открыла 1 января из стрелкового оружия калибром 7,62 мм. Повреждения получил дом 98/12 по улице Ленина. Люди не пострадали.

Напомним, режим рождественского перемирия в Донбассе был нарушен ВСУ в полдень 1 января: обстрелу подвергся населенный пункт Жабичево (ДНР). В саму новогоднюю ночь перемирия ВСУ не нарушали.

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