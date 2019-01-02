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ВСУ не обстреливали Донбасс в новогоднюю ночь

Политика

Безсонов: «Стрельба в сторону наших позиций и населенных пунктов Донецкой Народной Республики не велась»

Донецк, 2 января 2019, 02:41 — REGNUM  Обстрелов территории Донбасса в новогоднюю ночь со стороны ВСУ не было, заявил Даниил Безсонов, глава пресс-службы Управления Народной милиции ДНР, сообщает Донецкое агентство новостей.

«В новогоднюю ночь украинские вооруженные формирования впервые за время действия «рождественского» перемирия соблюдали режим прекращения огня», — сказал Безсонов.

По словам представителя ДНР, выстрелы были слышны на украинской территории. Вероятно, отмечает он, из-за возлияний украинцы «обменялись любезностями» из стрелкового оружия.

Как ранее ообщало ИА REGNUM, с 29 декабря в Донбассе действует рождественское перемирие. Несмотря на эту договоренность, ВСУ нарушили режим тишины уже через 12 часов. Вскоре после полудня ВСУ обстреляли населенный пункт Жабичево.

Читайте ранее в этом сюжете: «Новогоднее перемирие» в Донбассе: ВСУ обстреляли посёлок севернее Донецка

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Война в Донбассе
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