ВСУ не обстреливали Донбасс в новогоднюю ночь

Донецк, , 02:41 — REGNUM Обстрелов территории Донбасса в новогоднюю ночь со стороны ВСУ не было, заявил Даниил Безсонов, глава пресс-службы Управления Народной милиции ДНР, сообщает Донецкое агентство новостей.

«В новогоднюю ночь украинские вооруженные формирования впервые за время действия «рождественского» перемирия соблюдали режим прекращения огня», — сказал Безсонов.

По словам представителя ДНР, выстрелы были слышны на украинской территории. Вероятно, отмечает он, из-за возлияний украинцы «обменялись любезностями» из стрелкового оружия.

Как ранее ообщало ИА REGNUM, с 29 декабря в Донбассе действует рождественское перемирие. Несмотря на эту договоренность, ВСУ нарушили режим тишины уже через 12 часов. Вскоре после полудня ВСУ обстреляли населенный пункт Жабичево.

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