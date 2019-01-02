В гостях у Болсонару: Помпео встретился с Нетаньяху

Бразилиа, , 01:42 — REGNUM Решение Вашингтона о выводе войск из Сирии не отразится на сотрудничестве с Тель-Авивом, заявил американский госсекретарь Майк Помпео израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху на встрече в Бразилии.

На переговорах 1 января, приуроченных к инаугурации бразильского президента Жаира Болсонару, Помпео сказал, что на Ближнем Востоке продолжается борьба с террористами «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в бразильской столице состоялась инаугурация Болсонару, на которую прилетели Нетаньяху и Помпео. Новый бразильский лидер обещал «укрепить демократию» в стране.

Читайте ранее в этом сюжете: Жаир Болсонару вступил в должность президента Бразилии