Среда, 2 Января 2019 года
01:42:16 МСК

В гостях у Болсонару: Помпео встретился с Нетаньяху

Политика

Вывод войск из Сирии не повлияет на совместную работу Вашингтона и Тель-Авива

Бразилиа, 2 января 2019, 01:42 — REGNUM  Решение Вашингтона о выводе войск из Сирии не отразится на сотрудничестве с Тель-Авивом, заявил американский госсекретарь Майк Помпео израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху на встрече в Бразилии.

На переговорах 1 января, приуроченных к инаугурации бразильского президента Жаира Болсонару, Помпео сказал, что на Ближнем Востоке продолжается борьба с террористами «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в бразильской столице состоялась инаугурация Болсонару, на которую прилетели Нетаньяху и Помпео. Новый бразильский лидер обещал «укрепить демократию» в стране.

Читайте ранее в этом сюжете: Жаир Болсонару вступил в должность президента Бразилии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отношения США и Израиля
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить