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Новогодняя речь Путина взволновала британские СМИ

Политика

Что не понравилось британским СМИ? «Сделать это мы можем только вместе. Помощников у нас никогда не было и не будет»

Лондон, 2 января 2019, 01:22 — REGNUM  Вызывающей была названа речь российского президента Владимира Путина, с которой он обратился к своим соотечественникам в Новый Год, британским изданием Daily Star.

Британское издание огорчено словами о необходимости единства и сплочения, особенно — что «помощников у нас никогда не было и не будет». Видите ли, тем самым российский лидер накаляет напряженность в отношениях с Западом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин в новогоднем обращении, говоря о необходимости повысить качество жизни в стране, заявил:

«Сделать это мы можем только вместе. Помощников у нас никогда не было и не будет. И поэтому нам важно быть сплоченной, единой и сильной командой. И пусть дружба и добрые надежды, которые объединяют всех сейчас, сопровождают нас в будущем, помогают в работе в достижении общих целей».

Читайте ранее в этом сюжете: Путин пожелал жителям России сплоченности и единения

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