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Президент Бразилии поблагодарил Трампа за поддержку

Политика

«Мы добьёмся процветания»

Бразилиа, 1 января 2019, 23:34 — REGNUM  Президент Бразилии Жаир Болсонару на своей странице в соцсети Twitter поблагодарил за поддержку главу Белого дома США Дональда Трампа.

«Я по-настоящему ценю ваши (президента США) слова поддержки, — написал Болсонару. — Вместе… мы добьёмся процветания и прогресса для наших народов».

Как передавало ИА REGNUM, 1 января глава Белого дома США Дональд Трамп поздравил политика Жаира Болсонару, вступившего в должность президента Бразилии.

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