Вторник, 1 Января 2019 года
22:32:36 МСК

Жаир Болсонару вступил в должность президента Бразилии

Политика

В октябре 2018 г. кандидат от Социал-либеральной партии Жаир Болсонару одержал победу во втором туре президентских выборов в Бразилии

Жаир Болсонару вступил в должность президента Бразилии
Agência Brasil Fotografias
Жаир Болсонару

Бразилиа, 1 января 2019, 22:21 — REGNUM  В должность президента Бразилии официально вступил победитель президентских выборов в стране Жаир Болсонару. Об этом сообщает во вторник, 1 января, Reuters.

По данным агентства, политик, имеющий репутацию националиста, принес присягу на специальном заседании в Национальном конгрессе (парламент).

«Я буду работать не покладая рук… — сказал Болсонару после присяги. — Я обещаю укрепить бразильскую демократию».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 г. кандидат от Социал-либеральной партии Жаир Болсонару одержал победу во втором туре президентских выборов в Бразилии.

Читайте также: Новый президент Бразилии пересмотрит решения прежнего

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы президента Бразилии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить