Трамп: «Демократов не волнуют открытые границы США»

Вашингтон, , 20:42 — REGNUM «Открытые границы» США не волнуют представителей Демократической партии. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter.

«Одна вещь теперь доказана, — написал глава Белого дома. — Демократов не волнуют открытые границы США».

По его словам, «открытые границы» приносят «преступления и наркотики» стране.

Ранее президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter сообщил, что члены Демократической партии США должны оторваться от отдыха и проголосовать по бюджету, чтобы восстановить работу правительства.

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