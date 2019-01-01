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В Киеве проходит факельное шествие по случаю дня рождения Бандеры

Политика

Участие в мероприятии принимают «активисты» различных националистических организаций

В Киеве проходит факельное шествие по случаю дня рождения Бандеры
All-Ukrainian Union «Freedom»
Факельное шествие

Киев, 1 января 2019, 20:16 — REGNUM  Факельное шествие в честь 110-го дня рождения главаря ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры проходит в столице Украины. Об этом сообщает во вторник, 1 января, телеканал «112 Украина».

«Примерно более 2 тыс. человек вышли на улицу (города)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что участие в мероприятии принимают «активисты» различных националистических организаций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, парламент Украины 6 декабря 2018 г. предоставил статус участников боевых действий коллаборационистам из ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), уравняв боевиков с ветеранами Великой Отечественной войны.

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