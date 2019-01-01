В Совфеде отреагировали на заявление Абэ о будущем граждан РФ на Курилах

Москва, , 17:45 — REGNUM Заявление премьер-министра Японии Синдзо Абэ относительно Курильских островов не способствует развитию российско-японских отношений. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 января, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Япония претендует на южные Курилы, но не предполагает выселения оттуда россиян, заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ в интервью телеканалу «Асахи».

"Несомненно, Япония является нашим партнером на Дальнем Востоке, но все-таки от подобных заявлений с ее стороны я бы посоветовал воздержаться. В любом случае это не способствует развитию российско-японских отношений в различных сферах. Тем более что о передаче Японии так называемых северных территорий не может быть и речи», — заявил Клинцевич.

И дело не только в том, что на островах в одночасье могут появиться ПРО США, имеющие отнюдь не только оборонительное назначение, отметил сенатор, вопрос стоит намного принципиальнее — речь идет о нерушимости границ России и ее безопасности в самом широком плане.

В интервью премьер-министр Японии отметил, что передача части Курильских островов Японии возможна только при полном согласии на это со стороны местных жителей.

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