Европа «жёлтых жилетов»: кто против?

Эдуард Лимонов, , 17:31 — REGNUM

И в самом деле, задумайтесь: что СМИ продекларируют, так и выглядит реальность.

А полиция, ну что полиция, разобьют голову кому-то дубинкой, кого-то слезоточивым газом траванут. Задержат, поволокут с разбитой головой. И только.

СМИ, состоящие в подавляющем большинстве из либеральных журналистов, враждебны жёлтым жилетам, они за Макрона. Макрон шустрый, бойкий, светский, передовой, он предпочтительнее, чем заскорузлые мужики жёлтых жилетов, он предпочтительнее, чем разгневанные дамы-правдорубы жёлтых жилетов.

Повадки СМИ вот каковы.

СМИ начинают оглядывать улицы как можно раньше, когда «жилеты» только собираются, потому для СМИ «несколько» жилетов фотографируются с туристами (действительно, «жилеты» держатся дружелюбно, туристы же не Макрон).

Потому СМИ декларируют c утра пораньше, что жилетов всего ничего, «несколько сотен». Потому СМИ заявляют, что жилетов «вдвое меньше, чем в прошлую субботу», что налицо «спад движения».

На самом деле все действия «жилетов» обычно начинаются позже, стянуты к вечеру.

СМИ сеют уныние, панику и упаднические настроения во французском обществе. Они пылко желают поражения этим лохам-жилетам, оторвавшихся от своих коров в полях, выходящих именно по субботам, потому что в субботу они не работают на заводах, фабриках, в бюро, и возле коров. Обычно СМИ всех стран мира ориентируются на интересы власти. Франция не исключение.

«На акциях 15 и 22 декабря количество протестующих снизилось», — радостно восклицают и российские РИА-Новости.

Или, вы заметили подозрительно частые аресты и задержания якобы лидеров жёлтых жилетов. «Видными фигурами движения» называют всякий раз новых, ранее никогда не упоминавшихся лиц, их «арестовывают» и нигде более мы о них не слышим. Это фейковые лидеры, только и всего. Вероятно, их даже не арестовывают. А возможно их и вовсе не существует.

Я подозреваю, что «лидерами» объявляются первые попавшиеся фамилии, выуженные, скорее всего, в интернете блогеры. Цель объявлений об арестах «лидеров» — испугать, деморализовать не столько самих жёлтых жилетов, сколько французское общество в целом. «Вот, у них уже и лидеров арестовали, они проигрывают!» «Движение идёт на спад!»

Теперь проанализируем сам характер движения «жёлтых жилетов».

Это не партийное, но надпартийное движение. Хотя некоторые вожди и вождишки оппозиционных партий пытаются примазаться к движению «жилетов», им пока плохо удаётся или совсем не удалось примазаться.

Это в массе своей региональное движение (хотя несомненно, что особую роль жёлтые жилеты отвели Елисейским полям в Париже, без сомнения, потому, что там расположен президентский дворец — средоточие власти). «Жилеты» завелись в изобилии и в крупных городах Франции — в Марселе, Лионе, Тулузе, Бордо, но и в средних и в мелких. Вот 29-го декабря подожгли дверь банка в Руане, там, говорят, было одно из сильнейших выступлений прошедшей субботы.

«Жилеты» — это международное движение, охватившее уже десяток стран. Среди них Бельгия, Испания, Португалия и даже Канада и Великобритания, Венгрия, и неожиданные, например Израиль, например, Ирак.

Теперь попытаемся понять: на что это движение похоже. На студенческий май 1968 года нисколько не похоже. Тогда бунтовали маменькины сынки — дети буржуазии, коротко и сыто. Трепались в Сорбонне и в театре Одеон, изощрялись, упивались собой, днями и ночами несли высокопарную чушь из репертуара Ги Дебора. А власть взять не удосужились.

Констатирую: захваленная российскими левыми «парижская революция мая 1968 года» померкла в сравнении с мощным напором жёлтых жилетов. Да-да, «жилеты» много радикальнее. Они — мощнейший политический ураган.

Можно констатировать, что Макрон потерял инициативу первого и одно время единственного ньюсмейкера Франции. У него бледные уши и тонкая шея. С него сбита спесь. Макрон выступил один раз (с блеклой речью, пообещав французам по сто евро в зубы), а «жилеты» — СЕМЬ РАЗ. Макрон перенёс травму и больше никогда не станет прежним хвастливым и вертлявым типчиком. Он постоянно убегает из Парижа, то в Африку, то ещё куда прячется. В Новогоднюю ночь он спрятался на богатом курорте Сан-Тропе.

Знаете, с какими историческими событиями движение жёлтых жилетов сравнимо? А с Европой в 1848 году, когда вспыхнули восстания во многих европейских столицах: в Париже, в Вене, в Дрездене. Вот неполный перечень стран, где начались восстания: Франция, Австрия, Венгрия, Чехия, Ломбардия, Венеция, Сицилия, Пруссия, Пьемонт, Польша и даже экзотическая Бразилия.

В Каталонии жёлтые жилеты только что кроваво дрались с полицией. Разве нет? 60 раненых нам приснились? Нет, не приснились.

Теперь по результатам 29 декабря. Французские СМИ, видимо, решили в прошлую субботу остановиться, похоронить движение «жилетов». Попытавшись понять сколько их выходили в субботу — я не нашёл цифр.

Французские (а вслед за ними и российские СМИ) говорят о 20 задержанных, но сколько раз уже твердили миру, что количество задержанных зависит от приказа, который получает полиция. Полиция может получить приказ — «не задерживать никого, чтобы ни совершили». И тогда задержанных не будет вовсе.

Между тем тысячи сербов в жёлтых жилетах провели 29-го антиправительственное шествие, во время которого пели, свистели, били в барабаны и кричали в адрес президента Сербии: «Вучич — вор!». (Да, я знаю, что Вучич заигрывает с Россией, считается пророссийским, знаю!)

Между тем, в Бельгии правительство запретило своим «жилетам» собираться свыше пяти человек (!!!) под предлогам обвинения жёлтых жилетов (внимание!) в вооружённом ограблении грузовика. Дело в том, что бельгийские «жилеты» намеревались блокировать пограничные переходы с Францией в координации с французскими жёлтыми жилетами.

Власти Французской республики, несмотря на назойливые причитания о том, что движение жёлтых жилетов идёт на спад, предпочли подготовиться к ночи с 31-го декабря на 1 января основательно. 140 тысяч сотрудников полиции и жандармов были мобилизованы по всей Франции, более всего в городах Париже, Марселе, Тулузе, Бордо и других крупных, из них 12 тысяч в Париже. Подумать только: 140 тысяч!

Все станции метро, ведущие к Триумфальной Арке, были закрыты. С 22-х часов полностью оцеплены районы Эйфелевой башни, Марсова поля и Трокадеро.

Выделено было большое количество следователей, чтобы оформлять задержанных.

В 23 часа у Триумфальной Арки началось лазерное шоу.

А затем наступил просто новостной black-out.

Редкие фотографии демонстрируют свирепого вида полицейских с собаками на фоне Триумфальной Арки.

В Новогоднюю ночь информация оказалась вдруг недоступной.

Мне с трудом удалось добраться по электронной почте лишь до одного из моих корреспондентов. Вот что он написал мне в 05.20:

«Тебе повезло, я до сих пор на связи, хотя я должен был уже быть в кровати с подругой. 12 000 «фликов» вызвали в Париж, для того, чтобы наш дерьмовый президент не выглядел ещё хуже, чем обычно. Обыскивали там всех тотально на Елисейских полях, никого подозрительного не пустили. Вопрос прочности нашего режима, которая сомнительна, но они сделали колоссальное усилие в этот раз. Но слабость этого режима сказалась и ещё скажется.

Предыдущие правительства позволяли арабские бунты в пригородах каждый год, реальные бунты. Поджоги автомобилей каждый год стали традицией нашей униженной Франции. Каждый Новый Год.

Но пока это были только арабы в пригородах, наши властители не видели в этом ничего страшного. Но бунт французов нельзя позволить. Ведь режиму угрожает революция самого народа.

Так что подавили этой ночью.

Но пригороды в огне как всегда и коренное население отомстит скоро.»