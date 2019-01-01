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Трамп поздравил с Новым годом своих «ненавистников»

Политика

«С Новым годом всех»

Трамп поздравил с Новым годом своих «ненавистников»
The White House
Дональд и Мелания Трамп возле рождественской елки

Вашингтон, 1 января 2019, 17:15 — REGNUM  Глава Белого дома Дональд Трамп поздравил с Новым годом всех жителей США, включая распространяющих «фейковые новости» сотрудников СМИ. Соответствующую запись американский лидер оставил на своей странице в соцсети Twitter.

«С Новым годом всех, включая моих ненавистников и фейковые СМИ!» — написал президент США.

По его словам, для тех, кто не страдает от синдрома Трампонепереносимости, текущий год будет фантастическим.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, именно глава Белого дома Дональд Трамп ввел в широкий оборот термин «фейк ньюс». Еще в декабре 2017 года глава государства предложил телеканалу CNN сменить слоган на Fake News CNN. Летом 2018 года Трамп назвал всё тот же телеканал «худшими из fake news» за их публикации о саммите G7 в Канаде и отношениях президента США с лидерами G7.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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