Новый генсек ШОС вступил в должность

Ташкент, , 16:21 — REGNUM Представитель Узбекистана Владимир Норов, ранее работавший директором Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Республики Узбекистан, вступил в должность нового генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

«C 1 января 2019 года … В. Норов вступил в должность генерального секретаря ШОС», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ШОС входят: РФ, Китай, Узбекистан, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. В середине 2015 г. был запущен процесс принятия в действительные члены ШОС Пакистана и Индии. Статус наблюдателя в организации имеют Афганистан, Иран, Монголия и Белоруссия.

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