Абэ: Войска США в Японии не угрожают России

Токио, , 16:02 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заверил, что подразделения вооруженных сил США, дислоцированные на японской территории совершенно не угрожают Российской Федерации. Об этом глава японского правительства заявил сегодня, 1 января, в интервью телеканалу Asahi.

Абэ напомнил, что вооруженные силы США находятся в Японии в соответствии со статьями 5 и 6 японо-американского договора о безопасности. Американские войска в Японии якобы крайне важны для обеспечения мира и безопасности этой страны и Дальнего Востока в целом.

«Никоим образом они не несут в себе враждебности для России», — сказал Абэ.

Глава японского правительства подчеркнул, что данную позицию он излагал на своих многочисленных переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы нет никаких иллюзий относительно того, зачем американские войска находятся в Японии и чем они там занимаются. Речь шла о планах разместить на территории Японии американские комплексы ПРО Aegis Ashore.

Путин подчеркнул, что комплексы ПРО Aegis Ashore — это вовсе не оборонительное оружие, а часть американского наступательного стратегического ядерного потенциала, вынесенного на периферию.

«Безусловно, нас беспокоят планы размещения систем ПРО США… Мы не считаем, что это оборонительное оружие. Это часть американского стратегического ядерного потенциала, вынесенного на периферию. И эти системы работают синхронно в комплексе с ударными комплексами», — сказал Путин.

Стоит напомнить, что американские войска находятся на территории Японии не из-за японо-американского договора о безопасности, а потому, что Япония проиграла Вторую мировую войну и была оккупирована. С тех пор американские войска никогда не покидали территорию этой страны. Данный договор был навязан Японии в том числе потому, что в Вашингтоне опасались возможного советско-японского сближения.

Российский лидер также говорил, что в Москве не понимают степень суверенитета Японии в связи с тем, что страна с 1945 года фактически является американским протекторатом.

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