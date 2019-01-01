Пашинян назвал 2018-й годом установления власти народа

Ереван, , 15:17 — REGNUM 2018-й был год, который останется в мировой истории, истории армянского народа, в памяти каждого армянина как год установления власти народа, гражданского достоинства, оптимизма и победы государственности. Об этом заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян в новогоднем обращении к армянскому народу.

«2018 год был годом, когда армяне Армении и диаспоры, взрослые и дети, мужчины и женщины, жители сел и городов объединились вокруг одной общей цели и одержали общую победу, которая в конечном итоге стала исключительным достижением национального единства», — заявил Никол Пашинян.

Далее он сформировал задачу, которая стоит перед народом: сделать 2019 год таким же родным и любимым, таким же запоминающимся и полным побед, каким был 2018 год.

По словам главы армянского правительства, уходящий год был не вершиной побед, а всего лишь подножием, не финишем шествия, а только лишь началом.

«В 2019 году мы должны достичь новых высот, зафиксировать новые успехи, в первую очередь, в нашей социально-экономической жизни.

Нашей главной задачей в 2019 году будет экономическая революция и то, чтобы сделать ее результаты все более заметными. Но следующий год тоже не станет кульминацией наших побед: не потому, что наш полет будет низким, а потому, что наши национальные и государственные амбиции будут выше, еще выше, все выше и выше», — подчеркнул Пашинян.

Основным значением ненасильственной бархатной народной революции в Армении Пашинян назвал то, что народ верит в силу своего единства, в силу своего прошлого и будущего.

«Мы верим в творческий талант каждого гражданина, и 2019 год должен стать годом победы творческого таланта, когда каждый человек, каждый гражданин Республики Армения, каждый иммигрировавший в Армению армянин считает себя не потребителем, а созидателем, не ведомым, а ведущим, не уклоняющимся от налогов, а платящим налоги, не безработным, а трудящимся, не бедным, а преодолевшим бедность, не смирившимся с бедностью, а одерживающим победу над ней своим творческим мышлением, честным трудом», — отметил и.о. премьера.

По его мнению, 2019 год должен стать годом победы личных усилий, годом совмещения мысли и труда.

«И следовательно, в эти новогодние дни наше настроение должно зарядить нас новой силой и энергией, преисполнить нашу Родину и наш народ новым оптимизмом и любовью».

Пашинян передал особые приветствия всем солдатам, офицерам и генералам, которые находятся на передовой линии и бдительно охраняют новогодний покой.

Он также поприветствовал тех сотрудников полиции Армении, Службы национальной безопасности, министерства по чрезвычайным ситуациям и министерства юстиции, которые в эти в новогодние дни выполняют свои служебные обязанности, обеспечивая безопасность армянского народа. Также он отметил, тех медработников, тех сотрудников сфер энергетики, телекоммуникаций, транспорта и всех тех, кто встречает Новый год на своем рабочем посту.

«И, наконец, я приветствую всех граждан Республики Армения, всех наших соотечественников в Армении, в Арцахе и всех армян диаспоры. Люблю всех вас, горжусь вами и преклоняюсь перед всеми вами. Улыбайтесь друг другу, дорогие соотечественники, потому что, вот и наступил Новый год!

И следовательно, да здравствует Свобода, да здравствует Республика Армения, да здравствуем мы и наши дети, которые живут и будут жить в Свободной и Счастливой Армении», — подытожил свое выступление Пашинян.