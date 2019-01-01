Комиссия по связи США приостановит работу из-за проблем с финансированием

Вашингтон, , 15:14 — REGNUM Федеральная комиссия по связи США (FCC) приостановит выполнение большинства операций 3 января, если федеральное правительство не урегулирует проблемы с финансированием. Об этом сообщает пресс-служба FCC.

В пресс-релизе указывается, что приостановка не коснётся тех операций, которые связаны работой, необходимой для защиты жизни и имущества. Также работу продолжит генеральный инспектор комиссии.

Уведомление с перечнем приостанавливаемых операций будет опубликовано на сайте ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года FCC наложила штраф на Swarm Technologies за запуск четырёх сверхмалых спутников без получения разрешения.