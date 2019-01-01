Абэ хочет забрать часть Курил вместе с российскими гражданами

Токио, , 14:54 — REGNUM Глава правительства Японии Синдзо Абэ заявил, что передача части российских Курильских островов Японии возможна только при полном согласии на это со стороны местных жителей. Об этом Абэ заявил в интервью телеканалу Asahi.

По словам Абэ, переговоры с российской стороной по вопросу Курил «изначально не идут с позиции «уходите отсюда».

«Это должно проходить таким образом, чтобы проживающие там россияне согласились с переходом принадлежности к Японии», — сказал Абэ.

Он также отметил, что практическая реализация концепции совместной хозяйственной деятельности должна помочь «обрисовать будущее» Южных Курил.

Напомним, ранее Абэ заявлял, что заключение мирного договора между Россией и Японией крайне необходимо для региональной стабильности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Японии хотят пересмотреть итоги Второй мировой войны, в которой эта страна потерпела сокрушительное поражение и добиться отторжения от России как минимум четырёх островов Курильской гряды — Хабомаи, Шикотана, Итурупа и Кунашира.

Нынешние российские власти настаивают на том, чтобы японские власти безоговорочно признали итоги Второй мировой войны, заключили с Россией мирный договор без каких-либо условий, а уже после этого Москва в качестве жеста доброй воли рассмотрит возможность передачи Японии двух островов — Хабомаи и Шикотана.

При этом подавляющая часть российской общественности настроена категорически против каких бы то ни было территориальных уступок Японии. Даже Шикотан и Хабомаи — это на самом деле 22 острова и островных групп с 200-мильными экономическими зонами, богатыми морскими ресурсами. Эту территорию Советский Союз получил в результате победы во Второй мировой войне и передавать её кому бы то ни было, тем более несуверенной и в значительной степени контролируемой США Японии, было бы полным безумием.