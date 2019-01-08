Вышла ли Украина из состава СНГ? Зачем ей быть в СНГ вместе с Россией?

Иннокентий Адясов, , 11:15 — REGNUM

Казалось бы вопрос странный — в апреле этого года об этом громогласно объявил президент Украины Порошенко, Киев демонстративно проигнорировал последний саммит СНГ в Душанбе.

Однако все не так просто, и тут нужен некий исторический экскурс.

8 декабря 1991 года Россия, Белоруссия и Украина подписали Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ). Этот акт вошел в историю как «Беловежское соглашение». Тогда Россия пыталась представить это соглашение как создание некой конфедерации вместо СССР с единой валютой, экономическим пространством, вооруженными силами. Но Киев сразу обозначил свою позицию в отношение СНГ — он видел его как институт развода и институт обеспечения экономических интересов Украины на постсоветском пространстве.

10 декабря 1991 года Верховной Совет (Верховная рада, ВРУ) Украины ратифицировал Договор о создании СНГ, но в дальнейшем ВРУ отказалась ратифицировать Устав СНГ. То есть формально Украина в Содружество не вступала, о чем всегда любили напоминать киевские политики, когда Москва очень осторожно поднимала вопрос о более тесной интеграции внутри СНГ.

Однако Украина с самого начала действия так называемых «уставных институтов СНГ» — отраслевых органов Содружества — приняла самое активное участие в их работе. Прежде всего, Киев интересовал режим свободной торговли в СНГ. Надо было как-то объяснять юридически такое положение вещей, и Украина получила официальный статус «страны-учредительницы Содружества». Сейчас это позволяет украинской дипломатии заявлять, что в силу этого статуса Украина не должна, как Грузия, уведомлять секретариат СНГ о выходе из этой организации. В свою очередь, Секретариат СНГ заявляет, что он не считает, что Киев покинул организацию.

В 2011 году была создана зона свободной торговли (ЗСТ) в СНГ и, хотя Украине не удалось настоять на снятии вывозных пошлин на российские энергоносители внутри Содружества, все равно создание ЗСТ можно рассматривать как победу украинской экономической дипломатии: Россия была вынуждена открыть свой рынок почти для всей украинской продукции. При этом она не получила равного объема увеличения несырьевого экспорта на Украину.

В 2014 году Россия, согласно 6 приложению к Договору о создании ЗСТ в СНГ, ввела ограничения на ввоз ряда украинских товаров, чтобы избежать реэкспорта европейских товаров после вступления в действие в силу соглашения об ассоциации между Киевом и ЕС. Но формально сейчас и Москва, и Киев состоят в единой ЗСТ СНГ, что дает Украине возможность апеллировать к арбитражным институтам Содружества по поводу наложенных Россией ограничений. Кроме того, Украина в рамках ЗСТ СНГ весьма успешно развивает торговлю с Беларусью и Казахстаном.

Товарооборот между Украиной и Беларусью в 2017 году увеличился почти на 20% и достиг 4,6 млрд долларов. Белорусский экспорт возрос на 18%, импорт из Украины — почти на 24%, по объему товарооборота и экспорта Украина заняла второе место среди торговых партнеров Беларуси, а по импорту — пятое место. В рейтинге крупнейших экспортных рынков Украины Беларусь занимает четвертое место. Товарооборот между Казахстаном и Украиной в 2017-м вырос на 39%. А в этом году, по словам президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, он подрос еще на 19% (по итогам полугодия) и по оценкам экспертов может достичь $1,2 млрд.

Весьма показательно, что самые радикальные украинские депутаты ни разу не предлагали денонсировать соглашение о присоединении Украины к ЗСТ СНГ.

Как сообщил исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, формально Украина до сих пор участвует в более 200 международных договорах в рамках СНГ. В августе было закрыто представительство Украины при уставных органах Содружества, но контакт с Киевом остался, он осуществляется через посольство Украины в Республике Беларусь. В 2018 году Украина участвовала в заседаниях межгосударственного совета по железнодорожному транспорту и совета по стандартизации, метрологии и сертификации.

Как должен быть оформлен выход Украины из СНГ юридически корректно? ВРУ должна денонсировать соглашение о создании СНГ и все соглашения и договоры, подписанные в рамках этой организации. Однако такой вопрос в повестке ВРУ явно не стоит. Тактика Киева ясна — он явно не хочет отказываться от статуса «страны-учредительницы СНГ» и от тех преимуществ, которые дает членство в различных соглашениях Содружества, прежде всего, в ЗСТ СНГ. Говоря о выходе из СНГ, тот же Порошенко оговаривается, что Украина останется в тех соглашениях, которые ей выгодны.

Но, как показывает опыт Грузии, такое невозможно. Выходя из СНГ, страна автоматом выходит из всех соглашений, подписанных в рамках этой организации. То есть, выйдя из СНГ, Киев должен будет выйти и из соглашения о свободе перемещения внутри Содружества. В этом случае придется договариваться о безвизовом перемещении украинских граждан не только с Россией, но и с Беларусью, Казахстаном и другими странами СНГ.

Это касается и вопросов взаимного признания дипломов, трудового стажа, железнодорожного сообщения. То есть тех вопросов, которые прямо касаются жизни рядовых граждан Украины. Как следствие, эти вопросы перед выборами президента страны приобретают новое звучание. И было бы интересно проследить, как основные кандидаты собираются отвечать на них.

Как бы там ни было, Украина пока из СНГ официально не выходила, а статус ее внутри организации можно определить как «временно замороженный».