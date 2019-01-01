Руководство Южной Кореи приветствует новогоднюю речь Ким Чен Ына

Сеул, , 13:27 — REGNUM Руководство Республики Корея приветствует заявление лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына по случаю Нового года, в котором северокорейский глава подтвердил свое стремление к развитию отношений с США и Южной Кореей. Об этом сегодня, 1 января, сообщает агентство «Рёнхап».

"Надеемся, что твердая воля председателя (Госсовета КНДР) Кима окажет позитивное влияние на гладкое урегулирование проблем Корейского полуострова в новом году», — заявил официальный представитель администрации президента Южной Кореи Ким Ый Гём.

Напомним, что в своем новогоднем обращении к нации лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подтвердил своей стремление к денуклеаризации Корейского полуострова, улучшению отношений с США и многостороннему сотрудничеству с Южной Кореей.

Ким Чен Ын подчеркнул, что готов в любое время провести новый саммит с президентом США Дональдом Трампом, но при этом предупредил, что курс КНДР может быть пересмотрен, если Вашингтон будут слишком долго испытывать терпение Пхеньяна.

Он пояснил, что власти США должны принять встречные меры для денуклеаризации на Корейском полуострове, о котором он договорился с американским президентом Дональдом Трампом на саммите в Сингапуре, который состоялся летом 2018 года.

Ким Чен Ын призвал США не завозить стратегические воорудения в Южную Корею и не проводить агрессивных военных учений, направленных против КНДР.