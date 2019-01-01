Вооруженные силы Ирака авиаударом ликвидировали десятки террористов

Дамаск, , 05:54 — REGNUM Более 30 террористов группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уничтожены авиаударом иракских вооруженных сил, передает телеканал Al Sumaria.

Уточняется, что террористов ликвидировали на границе Ирака с Сирией. Было проведено несколько ударов.

Под огонь попали полевые командиры ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), у которых проходили переговоры в двухэтажном здании в районе Эс-Суса (Сирия). В итоге здание полностью разрушено, более 30 полевых командиров ликвидировано.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце декабря сирийский президент Башар Асад разрешил Багдаду проведение атак внутри Сирии без предварительного одобрения со стороны Дамаска.

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