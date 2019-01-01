Вторник, 1 Января 2019 года
05:55:56 МСК

Вооруженные силы Ирака авиаударом ликвидировали десятки террористов

Политика

Террористов ликвидировали на границе Ирака с Сирией

Дамаск, 1 января 2019, 05:54 — REGNUM  Более 30 террористов группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уничтожены авиаударом иракских вооруженных сил, передает телеканал Al Sumaria.

Уточняется, что террористов ликвидировали на границе Ирака с Сирией. Было проведено несколько ударов.

Под огонь попали полевые командиры ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), у которых проходили переговоры в двухэтажном здании в районе Эс-Суса (Сирия). В итоге здание полностью разрушено, более 30 полевых командиров ликвидировано.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце декабря сирийский президент Башар Асад разрешил Багдаду проведение атак внутри Сирии без предварительного одобрения со стороны Дамаска.

Читайте ранее в этом сюжете: Ирак сможет наносить удары по террористам в Сирии без уведомления

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить