«Борюсь за Америку». Сенатор Уоррен бросила Трампу вызов

Вашингтон, , 05:38 — REGNUM Намерение участвовать в выборах президента США в 2020 году выразила американский сенатор Элизабет Уоррен (Демпартия) в видеообращении в Twitter.

«Каждый человек в Америке должен уметь работать, играть по правилам и заботиться о себе и о людях, которых любит. Вот за что я борюсь, и именно поэтому я создаю подготовительный комитет для выборов в президенты. Ты нужен мне», — обратилась Уоррен к избирателям.

Напомним, Уоррен является активным оппонентом политики Трампа. В октябре она заявила по поводу промежуточных выборов (переизбрание палаты представителей и трети сената), что нужно «выбрать новое руководство».

«Я готова поддержать работающих людей и помочь семьям среднего класса построить реальную безопасность. Я готова искоренить коррупцию и очистить Вашингтон», — написала она в Twitter.

Про Трампа Уоррен сказала, что он не может улучшить ничего, что у него нет такого плана и никогда не было. По ее словам, «Вашингтон Трампа более коррумпирован и более неприкносновенен, чем когда бы то ни было».

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