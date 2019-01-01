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Не до отдыха. Трамп призвал демократов вернуться к работе

Политика

«Вернитесь из отпусков!»

Вашингтон, 1 января 2019, 05:18 — REGNUM  Оторваться от отдыха и проголосовать по бюджету должны члены Демократической партии США, чтобы восстановить работу правительства, заявил американский президент Дональд Трамп в Twitter.

«Вернитесь из отпусков и дайте нам голоса, необходимые для безопасности границы, включая стену», — говорится в сообщении Трампа.

Напомним, в США работа правительства парализована из-за того, что не принят бюджет. Бюджет в свою очередь не согласован из-за того, что конгрессмены не договорились о расходах на стену на границе с Мексикой, которую продвигает Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский сенат отказался от рассмотрения проекта бюджета после того, как это не удалось сделать 27 декабря. Демократы решили «уехать домой», а следующее заседание провести 2 января.

Читайте ранее в этом сюжете: Американский «шатдаун» продлен до 2 января

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Внутренняя политика и политическая борьба в США
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