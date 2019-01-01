Ким Чен Ын сказал, когда готов встретиться с Трампом

Пхеньян, , 04:43 — REGNUM В любое время готов провести встречу с американским президентом Дональдом Трампом лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, сообщает «Ренхап».

Об этом стало известно из новогоднего обращения Кима. Он призвал Вашингтон способствовать денуклеаризации на Корейском полуострове, приняв «встречные меры».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце декабря Трамп заявил, что «с нетерпением ждет» новой встречи с Кимом. По его словам, в отношениях Вашингтона и Пхеньяна наблюдается прогресс.

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