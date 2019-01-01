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Ким Чен Ын сказал, когда готов встретиться с Трампом

Политика

«В любое время»

Пхеньян, 1 января 2019, 04:43 — REGNUM  В любое время готов провести встречу с американским президентом Дональдом Трампом лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, сообщает «Ренхап».

Об этом стало известно из новогоднего обращения Кима. Он призвал Вашингтон способствовать денуклеаризации на Корейском полуострове, приняв «встречные меры».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце декабря Трамп заявил, что «с нетерпением ждет» новой встречи с Кимом. По его словам, в отношениях Вашингтона и Пхеньяна наблюдается прогресс.

Читайте подробнее: Трамп «с нетерпением ждет» новой встречи с Кимом

Читайте ранее в этом сюжете: Washington Post: Сможет ли Трамп оживить переговоры с КНДР?

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Встреча Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном
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