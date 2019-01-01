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Пентагон остался без пресс-секретаря

Политика

Для Уайт было большой честью работать рядом с Мэттисом

Вашингтон, 1 января 2019, 03:59 — REGNUM  В отставку подала пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт, говорится в ее сообщении в Тwitter.

По словам Уайт, для нее было большой честью работать рядом с министром обороны США Джеймсом Мэттисом, который подал в отставку.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мэттис подал в отставку после того, как американский президент Дональд Трампа объявил о выводе контингента из Сирии. Сейчас обязанности главы Пентагона исполняет Патрик Шанахан.

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Отставки и назначения
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