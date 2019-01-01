Новый швейцарский президент вступил в должность

Берн, , 03:43 — REGNUM Швейцарский министр финансов Уэли Маурер официально вступил в должность президента страны.

Пост президента Швейцарии Маурер будет занимать на протяжении всего 2019 года. При этом он также останется министром финансов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кандидатура Маурера на должность президента Швейцарии была утверждена в начале декабря.

Было также решено, что кресло министра по защите окружающей среды достанется Виоле Амерд, а министром экономики станет Карин Келлер-Суттер.

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