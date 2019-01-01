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Виктор Ющенко назвал отношение властей Украины к народу обманом и унижением

Политика

«Это развешивают унижение»

Киев, 1 января 2019, 03:32 — REGNUM  Унижением и обманом украинцев назвал политику властей Украины третий президент этой страны Виктор Ющенко на YouTube-канале «Бегущий Банкир».

Он призвал не верить тому, «о чем пишут на плакатах», отметив, что уровень жизни граждане оценивают по экономическим показателям. Над заверениям властей «останется только смеяться». Говоря об обещаниях властей снизить цены на газ, Ющенко заявил:

«Вас воспитали так, что вы этого не принимаете, ведь это — ложь, публичный обман. Другими словами — это развешивают ваше унижение».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в связи с начавшейся предвыборной кампанией на Украине (выборы состоятся 31 марта) украинский актер Владимир Зеленский заявил, что будет баллотироваться в президенты.

Читайте ранее в этом сюжете: На пост президента Украины будет баллотироваться комик Зеленский

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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