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На пост президента Украины будет баллотироваться комик Зеленский

Политика

«Я иду в президенты»

Киев, 1 января 2019, 02:56 — REGNUM  Решимость пойти в президенты Украины выразил украинский актер Владимир Зеленский в передаче «Вечерний квартал» на телеканале «1+1».

Поздравляя соотечественников с Новым Годом, Зеленский заявил:

«Я иду в президенты. Все спрашивают: да или нет? Я говорю — да».

Напомним, выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Зеленский 25 декабря заявлял, что еще не решил, пойдет ли в президенты.

Читайте ранее в этом сюжете: Актер Зеленский серьёзно задумался о выдвижении в президенты Украины

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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