На пост президента Украины будет баллотироваться комик Зеленский

Киев, , 02:56 — REGNUM Решимость пойти в президенты Украины выразил украинский актер Владимир Зеленский в передаче «Вечерний квартал» на телеканале «1+1».

Поздравляя соотечественников с Новым Годом, Зеленский заявил:

«Я иду в президенты. Все спрашивают: да или нет? Я говорю — да».

Напомним, выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Зеленский 25 декабря заявлял, что еще не решил, пойдет ли в президенты.

Читайте ранее в этом сюжете: Актер Зеленский серьёзно задумался о выдвижении в президенты Украины