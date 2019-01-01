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Меркель назвала задачи, которые Германия будет решать в новом году

Политика

По словам канцлера Германии, Берлин сможет справиться с вызовами, если будет считаться «с интересами других»

Берлин, 1 января 2019, 00:40 — REGNUM  Проблемы с миграцией и международным терроризмом предстоит решить властям Германии в новом году, заявила германский федеральный канцлер Ангела Меркель в своем новогоднем обращении, сообщает Handelsblatt.

«Существует судьбоносный вопрос изменения климата, управление и упорядочивание миграции, борьба с международным терроризмом», — заявила Меркель.

Она подчеркнула, что эти вопросы Берлин сможет решить «лучше всего», если будет «учитывать интересы других». Меркель отметила, что ее стране пора взять на себя больше ответственности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным агентства Deutsche Presse-Agentur, свыше трети германских граждан хотели бы досрочной отставки Меркель.

Читайте ранее в этом сюжете: Более трети жителей ФРГ хотели бы досрочной отставки Меркель — опрос

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Политическая жизнь Германии
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