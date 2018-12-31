Вторник, 1 Января 2019 года
00:09:49 МСК

Медведев пожелал жителям России исполнения желаний

Политика

«Пусть все будет хорошо!»

Медведев пожелал жителям России исполнения желаний
Иллюстрация: Kremlin.ru
Дмитрий Медведев

Москва, 31 декабря 2018, 23:29 — REGNUM  Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил жителей страны с наступающим Новым 2019 годом. Соответствующее видео обнародовано на странице главы правительства в соцсети Twitter.

По его словам, Новый год является особенным праздником, так как нет ни одного человека, который не ждал бы этот день и не чувствовал радость от его приближения.

Медведев напомнил, что жители страны с боем курантов желают счастья для своих близких, здоровья для родителей, успехов для детей и благополучия для родной страны.

«Пусть в Новом году исполнятся все наши самые заветные желания, пусть все будет хорошо!», — заявил Медведев.

Читайте также: Путин пожелал жителям России сплоченности и единения

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Новый год
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить