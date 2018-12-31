Генсек Совета Европы выразил соболезнования в связи с ЧП в Магнитогорске

Париж, , 22:23 — REGNUM Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске, где в жилом доме прогремел взрыв.

«Я выражаю (от имени Совета Европы) наши искренние соболезнования семьям погибших», — цитирует Ягланда РИА Новости.

По его словам, он также надеется на скорейшее выздоровление пострадавших.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв газа в десятиэтажном доме в Магнитогорске произошёл 31 декабря. Подъезд в итоге обрушился, осталась лишь задняя стена.

По последним данным, в результате инцидента погибли семь человек, ещё пять были госпитализированы.

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