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Госдеп запросил консульский доступ к задержанному в Москве жителю США

Политика

28 декабря в Москве сотрудники спецслужб с поличным задержали гражданина США Пола Уилана при «проведении шпионской акции»

Вашингтон, 31 декабря 2018, 20:19 — REGNUM  Консульский доступ к гражданину США Полу Уилану, которого 28 декабря задержали в Москве по подозрению в шпионаже, запросили американские дипломаты. Об этом сообщила ТАСС представитель Госдепартамента.

«Мы (власти США) запросили этот доступ, — сказала она. — Ожидаем, что российские власти предоставят его».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 декабря в Москве сотрудники спецслужб с поличным задержали гражданина США Пола Уилана при «проведении шпионской акции». В отношении подозреваемого было возбуждено дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»).

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Спецслужбы и шпионаж
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