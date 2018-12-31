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Глава Абхазии выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске

Политика

31 декабря в Магнитогорске в десятиэтажном доме произошёл взрыв газа

Глава Абхазии выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске
young_fellow
Гвоздика

Сухум, 31 декабря 2018, 18:34 — REGNUM  Президент Абхазии Рауль Хаджимба выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи с трагедией в Магнитогорске, где в жилом доме прогремел взрыв. Об этом сообщается на сайте главы республики.

«От имени народа и руководства Республики Абхазия примите (Владимир Путин) слова соболезнования в связи с трагическими событиями в Магнитогорске», — говорится в тексте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 декабря в Магнитогорске в десятиэтажном доме произошёл взрыв газа. ЧП, в результате которого оказались повреждены три подъезда, произошло на улице Карла Маркса.

По последним данным, в результате инцидента погибли четыре человека, еще пять — госпитализированы. При этом судьба 35 жильцов пока неизвестна.

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Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
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