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Медведев утвердил порядок обмена информацией между пенсионными фондами

Политика

Пенсионный фонд России и негосударственные пенсионные фонды будут обмениваться информацией через единую систему межведомственного электронного взаимодействия

Медведев утвердил порядок обмена информацией между пенсионными фондами
Leonardo Rizzi
Дата-центр

Москва, 31 декабря 2018, 17:53 — REGNUM  Правительство Российской Федерации утвердило порядок обмена информацией между Пенсионным фондом России (ПФР) и негосударственными пенсионными фонда (НПФ). Соответствующее постановление опубликовано сегодня, 31 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.

В постановлении сказано, что обмен информацией между ПФР и НПФ осуществляется с помощью единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

«Установить, что обмен информацией между негосударственным пенсионным фондом и пенсионным фондом Российской Федерацией осуществляется в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в порядке, установленном положением о единой системе межведомственного электронного взаимодействия», — сказано в постановлении правительства Российской Федерации.

Формат сведений, которыми будут обмениваться пенсионные фонды будут утверждаться Пенсионным фондом России по согласованию с министерством цифрового развития РФ.

Данное постановление, подписанное председателем правительства России Дмитрием Медведевым, вступит в силу с 1 января 2019 года.

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Правительство России
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