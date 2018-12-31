МИД РФ уведомил посольство США в Москве о задержании американского шпиона

Москва, , 17:28 — REGNUM Министерство иностранных дел Российской Федерации своевременно проинформировало посольство США в Москве о задержании в российской столице американского гражданина Пола Уилана, которые подозревается в шпионаже. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

На смоленской площади заявили, что посольство США в Москве в строгом соответствии с двусторонней консульской Конвенцией было своевременно уведомлено о факте задержания американского гражданина Пола Уилана.

Также в МИД РФ подчеркнули, что вся информация, которую в настоящий момент возможно предоставить общественности по вопросу о задержании американского гражданина Пола Николаса Уилана, содержится в комментариях Федеральной Службы Безопасности России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Уилан был задержан в Москве сотрудниками ФСБ при проведении шпионской акции. Другие подробности этого дела не сообщаются.

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