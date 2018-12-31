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Срок временно пребывания жителей ДНР и ЛНР в России увеличен до 180 дней

Политика

Правительство выпустило соответствующее постановление

Срок временно пребывания жителей ДНР и ЛНР в России увеличен до 180 дней
© ИА Красная Весна
Паспорта ДНР

Москва, 31 декабря 2018, 17:07 — REGNUM  Правительство Российской Федерации увеличило срок временно пребывания на территории России граждан Донецкой и Луганской Народных Республик. Соответствующее постановление опубликовано сегодня, 31 декабря, на официальном интернет портале правовой информации.

В постановлении сказано, что для граждан, постоянно зарегистрированных на территории ДНР и ЛНР, непрерывный срок временного пребывания на территории Российской Федерации до 180 суток с даты каждого въезда на территорию Российской Федерации.

Напомним, что ранее жители Донбасса прибывшие в Россию в порядке не требующем получения визы, могли находится на российской территории 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 суток.

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Миграция, гражданство, паспортизация
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