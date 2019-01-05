Новая АЭС в Армении без России. Кто платит?

Игорь Павловский, , 10:35 — REGNUM

Армения может рассмотреть строительство новой АЭС в Армении без участия России. Такое сенсационное заявление сделал исполняющий обязанности министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Гарегин Баграмян.

Пожалуй, до него еще никто из чиновников Армении так открыто не озвучивал стремление понравиться ЕС.

Мецаморская АЭС — весьма политизированный энергетический объект. Закрывалась она в 1988 году во многом по политическим причинам, повторный запуск в 1995 году был осуществлен, чтобы противостоять экономической блокаде. Станция — единственный энергетический объект, который упоминается в программе Восточное партнёрство. С её закрытием чиновники из Брюсселя напрямую увязывают вопросы экономических переговоров между ЕС и Арменией по вопросу сотрудничества. Также требования закрыть АЭС постоянно выдвигают Турция и Азербайджан, ссылаясь на опасность работы «устаревшей станции» и её небезопасность, несмотря на то, что станция выдержала землетрясение в 7 балов и продолжала бесперебойно работать.

АЭС в Мецаморе вырабатывает для Армении почти 40% необходимой электроэнергии и ее закрытие приведет к параличу экономики республики. Откуда брать электроэнергию Армении, которая живет в фактической блокаде, после принудительного закрытия АЭС, чиновники Евросоюза не говорят. Тем не менее армянское правительство подписалось под декларацией, которая призывает Армению фактически собственными руками загнать себя в экономический коллапс.

Зачем?

В обмен на закрытие АЭС Евросоюз предлагал Армении заключить договор об экономическом партнёрстве по типу украинского и запустить режим наибольшего торгового благоприятствования. В теории все звучит достаточно привлекательно, но, как это происходит на практике, хорошо видно на примере Украины. Учитывая, что электроэнергия Армении все равно необходима, чиновники из Брюсселя параллельно с требованием о закрытии станции подкидывают армянам идеи о строительстве новой, «более правильной» АЭС из Франции или США.

Загвоздка в том, что сооружение новой АЭС обходится весьма дорого и обычно новые блоки строятся не за деньги государства, а за кредиты, которые даёт страна — поставщик атомной станции. Понятно, что Россия может (если Армения и вправду начнет строить новую АЭС) предложить не только наилучшие финансовые условия, но и готова взять на себя полный цикл сопровождения строительства и эксплуатации АЭС — от обучения кадров до вывоза отходов. Кроме того, в силу географического расположения Армении и отсутствия выхода к морю, именно российский проект АЭС становится практически единственно возможным для возведения в этой стране. Основные производители атомных станций в США и Японии вообще не подразумевают доставку энергоблоков по железной дороге, а вести блок диаметром около 7 метров по дорогам общего пользования из Батуми до Армении — это будет транспортная катастрофа как для Армении, так и для Грузии. Если вообще такая транспортировка возможна. С российскими блоками такой проблемы нет, они как раз проектировались под возможность железнодорожной доставки до места сборки.

Однако и.о. министра Армении вдруг заявляет, что Россия пока не рассматривается в качестве поставщика атомной станции. Ничем иным, кроме как политической спекуляцией и «прогибом» перед странами ЕС, это назвать невозможно. Но, видимо, Еревану сейчас именно это и нужно. Если же это не так, то и.о. министра можно считать профаном в курируемой области.

Конечно, оптимальный вариант для Армении — это продление работы второго (действующего) энергоблока Мецаморской АЭС. Если грамотно проводить технические работы, то он спокойно может проработать до 2040 года и даже больше. Впрочем, при этом раскладе Армения будет испытывать давление со стороны ЕС, поскольку руководство страны все-таки пообещало АЭС закрыть. А значит, все разговоры о «европейском пути» Армении и «многовекторной политике» надо забыть. Следовательно, мы еще не раз услышим заявления армянского руководства о желании построить «правильную» атомную станцию. Армянская игра в «многовекторность», увы, будет продолжаться.