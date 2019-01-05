«Улучшателям», врагам и предателям России дали ничтожный, но шанс: 17%

Михаил Демурин, , 09:10 — REGNUM

«Отдать Курилы Японии захотело больше россиян», — пестрят заголовками отечественные СМИ. Так они комментируют результаты опроса общественного мнения, проведённого «Левада-центром». По этому опросу, идею передать Японии несколько островов Курильской гряды ради мирного договора между двумя нашими странами сегодня «скорее поддержали бы» 17% граждан России. В мае 2016 года этого мнения придерживались всего 7% респондентов. Опрос фиксирует также, и это сегодня активно пропагандируется в контексте разговора о судьбе четырёх известных островов, что одновременно у наших сограждан «улучшилось отношение к Японии».

В огороде бузина, а в Киеве дядька. У нас давно «улучшились» отношения с Финляндией, так что, Карелию ей отдавать? У нас могут улучшиться отношения с Эстонией и Латвией — и будем вести разговор о «передаче» им тех пограничных земель, которые многие их современные политики считают своими? Или, наоборот, поведём разговор о возможности «решения проблемы Восточной Пруссии — Калининграда», как повели такой разговор с японцами о Курилах, и «улучшатся» отношения с Германией? И мирный договор с ней — а его, как и мирного договора с Японией, у нас тоже нет (вот беда-то!) — удастся заключить? А без мирного договора Германия у нас газ покупать не будет? А если назвать эти земли Караляучюсом и сказать, что понимаем «особое отношение» к ним в Литве, то и с литовскими шовинистами «замиримся»? Бред какой-то!

Надо сказать, что опрос «Левада-центра» вообще наполнен смысловыми искажениями и ловушками.

Вот, например, людей спрашивают: следят ли они за новостями «вокруг возможной передачи Японии части Курильских островов». Может быть, в «Левада-центре» знают что-то, чего не знаем мы? Это кто решил, что передача кому-то части суверенной территории России возможна? Конституции не читали?

Вот спрашивают: как люди «в целом» относятся к Японии. «В целом» — хорошо. А в частности? Как можно относиться к тем, кто требует у тебя часть земель, унаследованных от отцов? Плохо надо к ним относиться. Но у нас относятся «всё лучше». Почему? Да потому что в этом направлении ведётся целенаправленная кампания. Для примера. На Первом канале идёт программа «Русский ниндзя». Люди, ниндзя — он японский! А русский — это богатырь или пластун, или спецназовец, или разведчик…

Следующий вопрос: «Вы лично в целом поддержали бы или не поддержали бы идею передать Японии несколько островов Курильской гряды, чтобы заключить мирный договор и развивать экономическое сотрудничество между Россией и Японией?» Он задаётся так, как будто без мирного договора нам не обойтись и сотрудничество развиваться не будет. Между тем абсолютно ясно то, что мы вполне без мирного договора жили и дальше проживем. И сотрудничество без передачи островов развиваться будет. А не будет, так кроме Японии есть другие желающие получить возможность сотрудничать с нами в разработке всевозможных богатейших ресурсов этих земель! Тем не менее положительно на этот вопрос, по данным «Левада-центра», отвечают те самые 17%.

На мой взгляд, положительный ответ на такой вопрос должен служить основанием для очень серьёзных размышлений: гражданам — над тем, что происходит с их мозгами; государству — над результатами своей политики последних двадцати лет. Если так отвечает госслужащий, надо ставить вопрос о запрете такому персонажу занимать должности на госслужбе, причём не только во внешнеполитической сфере.

Хорошо хотя бы то, что, по опросу, число готовых «в принципе» передать Японии наши острова, на 10% меньше числа тех, кто поддерживает эту идею «в целом».

А вот спроси этих 1600 респондентов в 136 населенных пунктах 52-х регионов России: а ты ту землю, на которой живёшь, которая тебе досталась от родителей, которую ты считаешь родной, готов отдать, чтобы заключить тот самый «необходимый» мирный договор с Японией, и ведь точно ответят, что нет, обойдёмся мы и без этого договора.

Тогда о чём говорят эти результаты опроса «Левада-центра»? А говорят они о том, что по мере «улучшения отношения к Японии» у нас в стране наблюдается историко-культурное расслабление, растет безразличие к сохранению её территориальной целостности, к неприкосновенности её границ, к общности судеб граждан России во всех её уголках — претендуют на них некие иностранцы или не претендуют.

Точно в Библии сказано: время разбрасывать камни и время собирать камни, время обниматься и время уклоняться от объятий. Дообнимаемся… Доразбрасываемся…

И последнее — по поводу молодёжи. Нам в ИА REGNUM хорошо известны результаты нашего, гораздо более представительного, чем опрос «Левада-центра», опроса по тематике Курил и отношений с Японией. В нём число тех, кто готов рассматривать вопрос о передаче наших островов японцам, гораздо меньше тех цифр, которые мы сегодня обсуждаем. Но и этот опрос, к сожалению, подтверждает те комментарии, которые прозвучали в связи с опросом «Левада-центра»: мол, рост числа сторонников передачи Курильских островов может быть связан с появлением в России молодого поколения, которое «более глобализировано, более склонно к компромиссам и улучшению отношений с миром, менее озабочено вопросами наследия холодной войны и Второй мировой» (смотри ту же публикацию РБК).

Печально, что это так. Но вполне объяснимо: это один из результатов превращения в 1990-е годы системы образования в нашей стране из инструмента воспитания ответственных и знающих граждан в систему «предоставления услуг» по обучению в прозападной, либеральной, космополитической парадигме. Это положение государство и общество начали исправлять, но делать это надо более активно и последовательно. Пример есть: накануне и в годы Великой Отечественной войны наиболее отважным и патриотичным было, напомню, именно молодое поколение, воспитанное после Великой Октябрьской социалистической революции.

Конечно, реставрация капитализма привела в том числе и к отчуждению молодёжи от отечественной истории, от наследия отцов в широком смысле этого слова, от народа в целом, от национальных корней, от патриотического самосознания. Но это не должно, да и просто не может продолжаться долго. Молодёжи свойственны лучшие порывы — надо только помогать ей выбирать правильный путь. Причём помогать не поучениями, а примером.

В случае с территориальными притязаниями Японии — твёрдой и последовательной позицией в защиту неприкосновенности этого и любого другого уголка нашей Родины. Кстати говоря, умные отечественные политики так уже и делают.