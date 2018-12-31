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Посол Великобритании поздравил жителей РФ с Новым годом

Политика

В 2019 году РФ и Британию ждут «новые вызовы»

Посол Великобритании поздравил жителей РФ с Новым годом
Иван Шилов © ИА REGNUM
Великобритания

Москва, 31 декабря 2018, 15:58 — REGNUM  Посол Великобритании в РФ Лори Бристоу в своем видеообращении, размещенном на официальной странице британского посольства в соцсети Twitter, поздравил на русском языке жителей РФ с наступающим Новым годом.

По его словам, 2018 год с точки зрения взаимоотношений Москвы и Лондона, у которых много общего, был непростым.

«Мы (власти Британии) хотим, чтобы наши отношения с РФ строились на сотрудничестве и взаимоуважении», — сказал дипломат.

По его словам, в 2019 году РФ и Британию ждут «новые вызовы, и мы постараемся превратить их в новые возможности».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный Лондон принял решение о высылке из страны 23 российских дипломатов после бездоказательных обвинений РФ в причастности к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери в марте 2018 года. Россия на данные недружественные действия ответила зеркально.

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