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Reuters: OneWeb не предлагала российскому правительству долю в проекте

Политика

Reuters опровергло сообщение о возможной сделке между OneWeb и российским правительством

Reuters: OneWeb не предлагала российскому правительству долю в проекте
Иллюстрация: Oneweb.world
OneWeb

Лондон, 31 декабря 2018, 16:13 — REGNUM  Ранее опубликованную информацию о том, что компания OneWeb предлагала российскому правительству долю в проекте по созданию всемирной спутниковой сети, опровергло информационное агентство Reuters.

Ранее Reuters сообщало, что британская компания OneWeb предлагала российскому правительству выкупить долю в 12,5% акций, чтобы избежать ограничений на использование спутникового интернета компании.

Напомним, проект OneWeb представляет собой крупную группировку британских спутников (около 700 аппаратов), которые должны обеспечить широкополосным доступом в сеть интернет все регионы Земли. Запуски спутников будут производиться с использованием российских ракет-носителей «Союз».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября 2018 года представитель ФСБ Владимир Садовников заявил, что использование системы OneWeb на территории России должно быть ограничено. Предполагается, что эта система может использоваться иностранными государствами в разведывательных целях.

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