Полный провал России в шатре у Великого Хана: саммит G-20 в Буэнос-Айресе

Эдуард Лимонов, , 12:35 — REGNUM

Российские СМИ выбрали примирительный тон по отношению к саммиту двадцати в Буэнос-Айресе, такой себе «песковский» тон (производное от фамилии пресс-секретаря ВВП Пескова).

Я считаю, что в Буэнос-Айресе случился полный провал и не надо было позволять лететь туда нашему лидеру. Советники есть? Почему не отговорили?

Это было унизительно. Какие-то унизительные «встречи на ногах» (придумают же!), пустые разговоры с Меркель, Макроном, японским премьером, всё пытающимся обхитрить нас с островами. Ни единого договора не подписано. Всё пустые встречи и краткие разговоры.

Не надо было ездить в Буэнос-Айрес, Владимир Владимирович!

Там, конечно, не ставка Великого Хана, но там он раскинул свой походный шатёр в этот раз.

Произошла очередная международная тусовка с Ханом. Лидеры государств съехались в надежде, вдруг чего удастся у Великого американского Хана выпросить. Ярлык какой-нибудь.

Иран вот, гордый, ничего не просит, так его к Хану и не приглашают. Хан его выбрал во враги.

Наш Путин (если бы нас спросил, мы бы сказали: «Не надо унижаться, Владимир Владимирович!») всё же съездил на саммит G-20, где его по сути третировали. Где зависимые лидеры парами и тройками, — послушными детьми погуляли и прослушали заздравья ханских баскаков.

У Хана мировая власть, он распределяет ярлыки. И мы это признаём, получается, когда ездим на его тусовки.

Власть доллара, власть авианосцев, сплочённых в американские флоты, власть Голливуда над воображением человечества, власть фэст-фуда над желудками человечества, власть над взятой в плен в Нью-Йорке Организацией Объединённых Наций, власть США — страны-антиутопии над миром несомненна.

Антиутопия повелевает миром, организует лидеров государств в группы. Правит с помощью своих англосаксонских родственников (Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия да и еврейское государство, но по сути европейская спэйс-колония на Ближнем Востоке — Израиль, — верный вассал США). Так же как и самые гнусные страны на планете, такие как Украина или Саудовская Аравия.

Нашему Путину позволили встретиться с главой оккупированной Америкой европейской державы Германии. В Германии до сих пор стоят тысячи американских и союзных США солдат, там помимо американских с 1945 года ещё есть британские и, к примеру, голландские военные базы. То есть политически Германия не свободна.

Страна, с канцлером которой Ангелой Меркель Путину позволили встретиться, — экономически передовая в Европе, её называют локомотивом европейской экономики, но все попытки Германии стать политически самостоятельной — безжалостно пресекаются.

Великий Хан только больнее сдавливает жирными коленями её голову. Так вот нашему Владимиру Владимировичу позволили пошушукаться с канцлером Германии.

Что ещё позволили Путину на тусовке Великого Хана?

Ему позволили столкнуться с Великим Ханом «на ногах»! И, по сообщениям СМИ, «Путин на ногах проинформировал Трампа об инциденте в Чёрном море» (не в Чёрном, конечно же, а в проливе между Чёрным и Азовским морями).

Вот как сам Путин комментировал это столкновение на тропинке у шатра Великого Хана: :

«У него своя позиция по этим вопросам и проблемам, у меня — своя, мы остались при своём мнении, но, во всяком случае, я его проинформировал о нашем видении этого инцидента».

(Можно подумать, что Трампа никто, беднягу, не проинформировал о российской позиции по инциденту…)

Ещё Путин добавил, что проинформировал «в двух словах».

Представим себе, как это произошло.

Идёт по тропинке у шатра Великого Хана лидер России и неожиданно сталкивается с Великим Ханом:

«Слушай, Дональд, наши погранцы были правы в Керченском проливе…»

«Нет, ничуть не были правы», — возражает Трамп и идёт туда, куда он шёл.

Даже такой краткий диалог на ногах не «в двух словах», конечно же, но укладывается в десяток. Называется «пообщались».

Возникает подозрение, что наш Владимир Владимирович подкарауливал Великого Хана, чтобы информировать. Ой, не надо было, выглядит же как заискивание, как извинение.

Из позитива:

То, что ВВП сначала встретился с китайским президентом Си Цзиньпинем, — безусловный позитив. Китай нам сейчас ох как нужен.

Путин предложил внести изменения в Устав ВТО. Позитив, но в ВТО нам вообще не надо было лезть. У нас уже есть в стране немало голосов, агитирующих за выход оттуда.

И такое предложение об изменении Устава можно было сделать и из Москвы, стоило ездить в унизительную тусовку соискателей милостей и задницелизов?

Хан поместит групповую фотографию в ханский альбом, где Великие американские ханы всегда в центре, а вокруг — мелочь пузатая лидеров государств.

Великий Хан отменил свою пресс-конференцию после саммита в связи с кончиной 41-го Великого Хана Джорджа Буша — старшего в возрасте 95 лет. Это тот Великий Хан, который начал первую войну против Ирака.

Не путать с Великим Ханом Джорджем Бушем — младшим, который начал вторую войну с Ираком, в результате которой повесили Саддама Хуссейна.