Румас готов возглавить постлукашенковскую Белоруссию

Юрий Баранчик, , 11:15 — REGNUM

На днях в белорусской политической жизни случилось то, что и должно было рано или поздно произойти. Произошло поздно, видимо, так карта легла, на излете эпохи Лукашенко. Это говорит о том, что лидер, у которого к тому же нет команды, ослаб настолько, что чиновникам стало возможным подавать самостоятельные политические сигналы.

Что произошло? Произошла вроде мелочь — премьер-министр республики в Минске выступил на белорусском языке на церемонии «Звездный мяч — 2018», где подвел итог футбольного сезона в Беларуси. На это, конечно, можно возразить, что и раньше Румас проповедовал белорусский язык, занимая пост главы Белорусской федерации футбола. Однако, «маленький пустячок» состоит в том, что ранее он был общественным лицом, а не второй фигурой в государстве, и поэтому действительно не был скован рамками протокола. Поэтому никаких вопросов раньше и не возникало.

Однако теперь все иначе. Выступая по пустяковому поводу на мероприятии средней руки, Сергей Румас тем не менее умудрился, что говорит и об его уме и об амбициях, подать совершенно конкретный политический сигнал как чиновничьей вертикали, так и оппозиции. Сигнал состоит в том, что он готов возглавить белорусифицированную постлукашенковскую республику.

Надо отдать должное — это сильный ход смелого человека, который не только видит, но и прекрасно знает изнутри происходящие в республике процессы. И который, видимо, понимает, что скамейка у белорусского лидера настолько коротка (достаточно вспомнить то, что на должность посла Белоруссии в России не нашлось никого более подходящего, чем более чем возрастной и не очень себя хорошо чувствующий Владимир Семашко), что найти кого-то нового на должность премьер-министра в сжатые сроки будет очень сложно, если не вызовет определенный бунт в элите.

О том, что сигнал адресатами услышан, говорит не только реакция оппозиционных СМИ, которые довольно подробно и положительно осветили этот политический жест Румаса, показав ему, что его «тонкий намек» Западом услышан, но и реакция чиновников — министр спорта Сергей Ковальчук, чтобы быть в бандеровском тренде своего шефа, тоже решил выступить на этом мероприятии на белорусском языке.

Почему в бандеровском? Да потому что сегодня, после Украины, где именно бандеровцы подняли на знамя языковой вопрос, объявив русский вне закона, вопрос языка стал одним из знаковых. Именно по нему люди определяются, за какую они власть и с кем они, в том числе «мастера культуры».

Лукашенко постоянно оправдывается — мол, не идет Белоруссия ни по какому украинскому пути, мол, чушь все это, нет такого. Но как же нет? Вот оно, очень четкий сигнал:

а) что Лукашенко упустил бразды правления;

б) что бандеровцы во власти, запущенные туда по януковичскому сценарию для оказания давления на Россию, после периода ассимиляции и окукливания окрепли настолько, что почувствовали себя в силе не только тайно сформировать второй политический центр, но и позволить обнаружить его в публичном пространстве.

Соответственно, это еще раз и очень четко доказывает, что республика движется как раз по тому сценарию, по которому она начала идти на Украине при Януковиче, который и с России хотел тянуть деньги за «особые отношения», и с Западом «евроассоциироваться», для чего и стал разыгрывать перед Россией карту национализма. Доигрался. Жернова перемололи.

Полностью аналогичный сценарий мы видим и в Белоруссии. Уже давно. Но если раньше властям еще можно было говорить, что, мол, это прозападная оппозиция баламутит воду во пруду, то теперь-то, когда вторая фигура в государстве подала знак чиновничьей вертикали и оппозиции, что власть в стране меняется, что есть не только один политический центр во главе с Лукашенко, а есть и второй политический центр во главе с Румасом, подобные оправдания никого больше ввести в заблуждение не могут.

Надо просто констатировать: в Белоруссии чиновничья вертикаль (как и силовики) — расколота. И все это произошло не само по себе, а благодаря тонкой игре главы белорусского МИД Владимира Макея, который втянул Александра Лукашенко в этот геополитический торг суверенитетом, затеял эти игры в мягкую белорусизацию, в национальную символику и так далее, обещая грамотно и Россию развести на «бабки», и Запад на политическое признание.

Макей, все-таки бывший полковник советской военной разведки, интеллектуально переиграл Лукашенко. Тот повелся на сценарий Януковича в белорусской «аранжировке», думая, что он-то его не допустит и переиграет и Запад, и Восток. Но не тут-то было. Логика была заложена и рано или поздно должна была выстрелить в той или иной конфигурации. Запад политически Лукашенко не признал. Москва готова продолжать кормить республику, но строго по расписанию и за конкретные политические и иные плюшки уже со стороны официального Минска. Двойной шантаж вышел боком.

И что сегодня получается? Что как только Лукашенко начал шантажировать Россию выходом из ЕАЭС (на эту тему будет отдельный материал) и пытаться что-то отыграть по ценам на нефть, то есть вышел на самый высокий уровень потенциальной конфронтации с Кремлем, его тут же подсекают сзади. Но формально-то Макей не при делах, это все, типа, Румас.

И как теперь, видя, что серьезных карт на руках у Лукашенко-то и нет, Кремлю реагировать на этот белорусский форс-мажор? На Западе — признания нет, Макей все провалил (а, может, и не очень-то хотел?). Внутри страны — бардак, чиновники вышли из-под контроля, не сегодня-завтра местные необандеровцы под руководством белорусского Пашиняна выйдут на Майдан, перекроют центр Минска, а долгосрочные контракты на нефть по льготным ценам будут уже подписаны. Ради чего? Чтобы финансировать потом десять лет белорусских необандеровцев во власти и отток населения из республики?

Бумеранг ползучей антинародной белорусизации (равнозначной в нынешних политических условиях бандеризации республики со всеми теми моментами, которые мы наблюдаем уже не первый год на Украине) начал свой обратный полет. Сможет ли Лукашенко, который и инициировал по советам Макея этот полет, его остановить после выступления Румаса — большой вопрос.

Вот такая петрушка получается. Лопнуло там, где тонко. Подставили Макей с Румасом главу белорусского государства как раз накануне самых важных переговоров Лукашенко в Москве. Тонко сработано. «Вовремя».

Москва теперь прекрасно видит, что тыла-то у белорусского лидера в Минске-то и нет. Фейерверк белорусизации и бандеризации, обернувшийся большой кровью на Украине, в республике может пыхнуть в любой момент. И кто на этом фоне в Минске сегодня может дать Москве серьезные и твердые гарантии того, что нефть и газ будут идти по трубам куда надо? — Большой вопрос.

В этих условиях белорусскому лидеру надо думать не о политических и нефтяных ультиматумах Москве, а о том, чтобы не повторить судьбу Януковича.