Ценные признания. Анатолий Чубайс в современной истории России

Михаил Демурин, , 09:36 — REGNUM

Прочитав сказанное Анатолием Чубайсом на недавнем заседании Общероссийского гражданского форума по поводу взаимоотношений в треугольнике «бизнес — общество — власть», а потом и посмотрев этот ролик в Ютьюбе, я лишь вновь поразился полному отсутствию у преобладающей части современной российской так называемой «элиты» цивилизационного чутья. Призывать в современной России «сказать спасибо» российскому бизнесу, да ещё явно давая понять, что под словом «бизнес» понимаются те, «кого общество называет олигархами», — это не просто вызов. Это именно культурно-исторический вызов. Причём вызов заведомо обречённый.

Что же лежит в его основе? Думаю, одновременно и наглость, и уныние. Или — безысходность — как кому нравится.

Анатолий Чубайс — человек либеральных взглядов, он мыслит в категориях одной жизни, а она подошла уже к такому возрасту, когда хотелось бы получить общественное признание своей деятельности: ведь это он сотворил этот «бизнес», этих «олигархов», это его детище. Но этого признания нет, и он понимает, что его не будет. Значит, надо найти причину неосуществления собственных идей в ком-то или в чём-то другом. В данном случае, — в злокозненности власти, в бестолковости народа и так далее и тому подобное.

Это, однако, — морально-этическая сторона проблемы. Важнее другое: её историко-культурная сторона. И здесь, поскольку речь идёт об оценке народом действующих лиц исторической трагедии, в действие вступает гений русской классики: сетования Анатолия Чубайса (мы ждём согласия, а они молчат) — невольная, но от этого не менее ясная констатация современного варианта Пушкинского «Народ безмолвствует».

Напомню это место из «Бориса Годунова»:

«Мосальский

Народ! Мария Годунова и сын её Феодор отравили себя ядом. Мы видели их мертвые трупы.

Народ в ужасе молчит.

Что ж вы молчите? Кричите: да здравствует царь Димитрий Иванович!

Народ безмолвствует».

Вот и нас современные «бояре», и Чубайс в их числе, пытаются убедить, что Советский Союз вместе со своей промышленностью и всем прочим «сам развалился», а мы, в свою очередь, должны благодарить и кричать: «Да здравствует крупный российский бизнес!». А мы чуем самозванцев и не кричим. И это им не просто не нравится — в глубине сердца это их страшит. А страх компенсируется ложью и наглостью.

Вот Анатолий Чубайс говорит, что власть у нас «не любит бизнес». А разве власть и крупный бизнес в современной России не сиамские близнецы? Или Анатолию Чубайсу об этом ничего не известно?

Общество, продолжает он, «терпеть не может» предпринимателей. Опять натяжка. Во-первых «общества» в прямом смысле слова у нас нет: уж больно всё разрозненно. Правильней будет сказать «социум». Часть социума и есть предприниматели, часть — любит предпринимателей, часть не любит, часть относится к ним спокойно, но большинство прекрасно понимает, что предприниматель предпринимателю рознь.

Мелкий и средний бизнес действительно тянут свою часть общенациональной ноши; они не святые, но они труженики. Они свой капитал по большей части сами создавали. А вот высший эшелон, так тот, по меткому заявлению Олега Дерипаски, которое в другом интервью приводит Анатолий Чубайс, владеет, на самом деле, не своим, не им созданным, а тем, чем ему «просто дали временно поуправлять». И мало того, добавим, что владеет и наращивает свои капиталы на той основе, которая была создана общенародным советским государством, так ещё и антисоветскую политическую линию власти активно поддерживает.

Сам же бизнес, считает Анатолий Чубайс, «с недоверием относится к власти, а что такое общество, вообще не понимает». Это, конечно, плохо. Понимать, что такое общество, надо. Мало того, надо стремиться к тому, чтобы оно, общество, было; чтобы связывающие его нити крепли, а всё, что его разрушает, преодолевалось.

Для этого надо, как минимум, стремиться к сокращению децильного коэффициента — соотношения в доходах между 10% наиболее и 10% наименее обеспеченных граждан нашей страны. У нас же этот коэффициент растёт, всё более и более углубляя раздирающую общество пропасть. А пропасть эта, напомню, уже сравнялась с той, которая разодрала страну в 1905 году, когда доходы богатейших 10% граждан тоже приблизились к половине национального дохода России.

С тезисом Чубайса о том, что «бизнес — это про бабки, а не про страну», также не согласятся очень многие, в том числе в предпринимательской среде. Да, в Советском Союзе всё было принципиально иначе: акцент в народном хозяйстве делался не столько на экономической, сколько на общественной эффективности производств. Но и сегодня, знаю, многие предприниматели в нашей стране радуются не только «бабкам», но и тому, что создают рабочие места, улучшают окружающий социальный и природный ландшафт, вносят свой вклад в решение задач, имеющих общенациональное значение. И выступить инициатором тех или иных изменений в стране бизнес, конечно же, может. Хотя в силу искажённого характера требовательности к нему со стороны государственных структур (по Чубайсу, «додавили»), понимание им своей общественно-политической ответственности тоже искажено.

Но Анатолий Чубайс, повторю, говорит не обо всём предпринимательском сословии, он говорит о тех, «кого общество называет олигархами». За что же конкретно, в его понимании, мы должны сказать им спасибо? Оказывается, они «восстанавливали», а не обрушали бывшие советские предприятия. Не задерживали, а «возвращали» зарплату людям. Не уходили от уплаты налогов, а «наполняли бюджет деньгами». Не рыскали в поисках госфинансирования, а создавали источники «средств на поддержку культуры, науки, образования».

И сотни миллиардов долларов за рубеж у нас не бизнес вывез… И плоская шкала налогообложения в России существует не потому, что правительство опасается увода ещё большей части доходов бизнеса в тень, а в силу просто природной доброты президента и премьер-министра к богатым. Так что ли получается?

Главную движущую силу вывода страны из её сегодняшнего незавидного экономического положения Анатолий Чубайс, тем не менее, видит не в бизнесе, а в правительстве. При том, естественно, условии, что оно будет «главным европейцем». А иначе ни общество не «очнётся», ни бизнес из «незрелой» и «нуворишской» стадии не выйдет.

И всё же и такой российский бизнес надо, считает Чубайс, сделать «настоящими героями нашего времени», ибо «они этого более чем заслуживают». Образцовая классовая солидарность! Нувориш — герой: ну чем не Джордж Оруэлл?

Может ли сказанное Анатолием Чубайсом на Общероссийском гражданском форуме, как уже было отмечено в ряде комментариев, дополнительно обострить социальные противоречия или обиды в России? Думаю, что нет — это лишь новые «штрихи к портрету» так называемых «реформаторов». Для большинства граждан они — прошлое, а к действительности имеют отношение только в той степени, в которой, оставляя таких персонажей рядом с собой, президент России хочет ассоциироваться с ними.

Но как по растущему непониманию современным внешним Западом того, как надо строить отношения с нашей страной, мы ставим диагноз ему, точно так же по степени непонимания умонастроений большинства населения России, по нежеланию прислушаться к простым труженикам, по наглости в постановке вопросов общественно-политического свойства мы ставим диагноз Западу внутреннему — таким, как Анатолий Чубайс и ему подобным.