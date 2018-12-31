Ирак сможет наносить удары по террористам в Сирии без уведомления

Дамаск, , 15:36 — REGNUM Иракские СМИ сообщили, что президент Сирии Башар Асад дал Ираку разрешение на проведение атак внутри Сирии без предварительного одобрения сирийского правительства. Речь идет о нанесении ударов по террористам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Данное положение вещей будет возможно до тех пор, пока иракские власти поддерживают открытую линию связи с Дамаском.

Ирак сможет атаковать объекты «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, не дожидаясь одобрения сирийских властей. Это позволит ему избежать лишней бюрократии, а также вести борьбу с терроризмом без каких-либо перерывов или препятствий. Данное положение дел указывает на укрепление взаимодействия между Сирией и Ираком для решения общих задач, стоящих перед странами.

Этот шаг сирийского правительства сделан на фоне начала вывода войск США из Сирии.

Следует заметить, что на территории Ирака, в Багдаде, находится Информационный центр («Четырёхсторонний центр обмена информацией»), в который входят представители России, Ирана, Ирака и Сирии. Основные усилия центра направлены на поиск и выявление объектов террористов с целью их уничтожения.