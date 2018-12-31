Турецкие эксперты выступили за сохранение Сирии как унитарного государства

Анкара, , 15:30 — REGNUM Турецкое агентство Anadolu Ajansı опубликовало аналитический материал на тему значимости территориальной целостности Сирии. По мнению турецких экспертов, главная угроза территориальной целостности Сирии — это наличие курдских вооруженных формирований Народных защитников (YPG) и Рабочей партии Курдистана (PKK).

Эксперты подчеркивают, что в рамках процесса в Астане и Турции, и Россия, и Иран имеют общую позицию в отношении суверенитета Сирии и ее независимости. Турция является заинтересованной стороной в сохранении унитарного устройства сирийского государства.

Экспертное сообщество считает, что требование о конфедеративном устройстве Сирии исходит от лидеров YPG/PKK, которые действуют, опираясь на поддержку ряда стран Запада. Цель покровителей YPG/PKK — создать в данном регионе государство плацдарм в рамках реализации проекта Большого Ближнего Востока.

Этот план предполагает разрушение унитарной формы государственного устройства сначала в Сирии, а затем и странах-соседях Сирийской Арабской Республики. Определенные силы стараются изменить статус-кво в данном регионе и перекроить границы. Проект это не новый, и был начат еще век назад.

Данные планы представляют непосредственную угрозу и для Турции. Именно поэтому Анкара, по мнению экспертов, постоянно выступает за сохранение территориальной целостности и унитарного устройства Сирии.

В аналитическом материале подчеркивается, что благодаря усилиям Турции в ходе последних переговоров с Дамаском лидеры YPG/PKK уже не озвучивают требования по превращению Сирии в федерацию, конфедерацию и предоставлении им автономии с учетом формирования кантонов. Из-за жесткой позиции Анкары лидеры YPG/PKK озабочены сейчас только одной проблемой, они просят защиты от Турции.

Турецкие эксперты также отметили, что именно решительная позиция Анкары на проведение военной операции в районах Сирии, к востоку от реки Евфрат, послужило причиной объявления США о выводе своих войск из Сирии. А вывод войск США и оставление YPG/PKK без поддержки позволяет решить вопрос сохранения Сирии как унитарного государства.